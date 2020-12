Tra ambasciatori corrotti e parlamentari mafiosi, l’aereo di Lotito sorvola le indagini di tre procure (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ solo un aereo. Un vecchio Boeing 737 noleggiato per trasportare in semi-esclusiva i giocatori della Lazio tra una trasferta e l’altra. E dopo essere diventato una specie di zimbello della rete come “carretta dei cieli” ora sorvola le indagini di ben tre procure: Roma, Catania e Brescia. Tra ex ambasciatori indagati per corruzione e parlamentari condannati per associazione mafiosa, gli affari della famiglia Di Grandi di Modica – i proprietari della la compagnia bulgara Tayaranjet che trasporta la Lazio – tra siderurgia, immobiliare, resort turistici e commercio di materiali ferrosi – sono al centro di un centrifugato di ipotesi di reato. Lo scrive il Fatto. “I PM romani indagano sui rapporti tra il capostipite e patron del gruppo, il 62enne Vincenzo Di Grandi, e Antonio Morabito, ex ambasciatore nel ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ solo un aereo. Un vecchio Boeing 737 noleggiato per trasportare in semi-esclusiva i giocatori della Lazio tra una trasferta e l’altra. E dopo essere diventato una specie di zimbello della rete come “carretta dei cieli” oraledi ben tre: Roma, Catania e Brescia. Tra exindagati per corruzione econdannati per associazione mafiosa, gli affari della famiglia Di Grandi di Modica – i proprietari della la compagnia bulgara Tayaranjet che trasporta la Lazio – tra siderurgia, immobiliare, resort turistici e commercio di materiali ferrosi – sono al centro di un centrifugato di ipotesi di reato. Lo scrive il Fatto. “I PM romani indagano sui rapporti tra il capostipite e patron del gruppo, il 62enne Vincenzo Di Grandi, e Antonio Morabito, ex ambasciatore nel ...

