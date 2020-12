“Time” | per la prima volta eletta la “Kid Of The Year”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Scelta la bambina dell’anno Illa celebre rivista che ogni anni (da 90 anni) incorona la persona dell’anno, per la, quest’anno ha eletto laOf The. Si tratta di una baby scienziata chiamata Gitanjali Rao di 15 anni, una giovane cittadina americana di origine indiana. La ragazzina è stata scelta per aver applicato una serie di concetti e di applicazioni scientifiche alla realtà di tutti i giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TIME (@time) Nel 2017 ha ideato e realizzato uno strumento per rilevare il piombo nell’acqua potabile contaminata e ha anche creato un sistema per affrontare la dipendenza dagli oppioidi e uno per rilevare il cyberbullismo in Rete. Leggi anche: Greta Thunberg è la persona dell’anno per il ...