Spot Nuvenia: l’assorbente macchiato di sangue indigna anche le donne (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lo Spot degli assorbenti Nuvenia della campagna “Viva la Vulva” ha suscitato non poco scalpore. Con il chiaro ed esplicito intento di distruggere stereotipi e tabù, ha portato sul mini schermo una più che realistica rappresentazione delle mestruazioni. La pubblicità infatti, al posto del solito liquido blu utilizzato in questo tipo di Spot, ha optato per il sangue vero, mostrando chiaramente un assorbente macchiato. Tutto questo non è piaciuto, soprattutto alle donne. Spot Nuvenia Nuvenia ha promosso la campagna “Viva la Vulva” che, dal 9 all’11 ottobre allo spazio Six di Milano, ha presentato una mostra collettiva di artiste internazionali. Un’indagine senza censura del corpo della donna. Scultura, ricamo, acquerello, l’intimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lodegli assorbentidella campagna “Viva la Vulva” ha suscitato non poco scalpore. Con il chiaro ed esplicito intento di distruggere stereotipi e tabù, ha portato sul mini schermo una più che realistica rappresentazione delle mestruazioni. La pubblicità infatti, al posto del solito liquido blu utilizzato in questo tipo di, ha optato per ilvero, mostrando chiaramente un assorbente. Tutto questo non è piaciuto, soprattutto alleha promosso la campagna “Viva la Vulva” che, dal 9 all’11 ottobre allo spazio Six di Milano, ha presentato una mostra collettiva di artiste internazionali. Un’indagine senza censura del corpo della donna. Scultura, ricamo, acquerello, l’intimo ...

