S&P taglia stime PIL UE e cita seconda ondata

(Teleborsa) - S&P Global taglia le prospettive di crescita: il prossimo anno l'economia mondiale si espanderà del 5% rispetto al +5,3% stimato in precedenza. L'agenzia cita la seconda ondata ...

