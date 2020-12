Sophie Codegoni dice la sua su Antonio, Matteo e Giorgio. Scopriamo le sue parole (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sophie Codegoni è la più giovane tronista di Uomini e donne e, nonostante i suoi 18 anni, si sta facendo molto apprezzare dal pubblico. Il suo percorso si è concentrato sulla conoscenza con Antonio, Matteo e la new entry Giorgio e, proprio dei suoi tre corteggiatori, ha parlato in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero di Uomini e donne Magazine. Sul settimanale, ha inoltre parlato di come di immagina il giorno della scelta e di come sia cambiata la sua vita da quando entrata nel programma. Ma vediamo insieme le sue parole. Sophie e i dubbi su Antonio: “penso si faccia condizionare dai social” Questa settimana il Magazine del programma è tornato ad intervistare la giovanissima Sophie Codegoni, per capire a che ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020)è la più giovane tronista di Uomini e donne e, nonostante i suoi 18 anni, si sta facendo molto apprezzare dal pubblico. Il suo percorso si è concentrato sulla conoscenza cone la new entrye, proprio dei suoi tre corteggiatori, ha parlato in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero di Uomini e donne Magazine. Sul settimanale, ha inoltre parlato di come di immagina il giorno della scelta e di come sia cambiata la sua vita da quando entrata nel programma. Ma vediamo insieme le suee i dubbi su: “penso si faccia condizionare dai social” Questa settimana il Magazine del programma è tornato ad intervistare la giovanissima, per capire a che ...

VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Intervista a Sophie Codegoni: cosa prova in questo momento? Chi tra Antonio, Giorgio e Matteo le fa… - MondoTV241 : Uomini e Donne, #SophieCodegoni : 'Ecco che tipo di ragazzo cerco' #uominiedonne - Notiziedi_it : Sophie Codegoni, ecco perché in amore non riesce a lasciarsi andare… - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Matteo Ranieri: “Il carattere forte di Sophie Codegoni non mi spaventa!”. Poi svela cosa pensa (d… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #MatteoRanieri: “Il carattere forte di #SophieCodegoni non mi spaventa!”. Poi svela cosa pensa (da… -