Restrizioni Covid: ecco il modello di autocertificazione per gli spostamenti (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Foto Ansa) Da novembre è tornata l'autocertificazione spostamenti in tutta Italia con il nuovo Dpcm novembre, varato dal governo per fronteggiare l'impennata dei contagi Covid. Le misure sono state confermate, anzi rafforzate con l'ultimo Dpmc Natale, in vigore dal 4 dicembre, emanato dal governo per gestire le misure anti-Covid durante il mese critico delle festività natalizie. Il Dpcm novembre ha, di fatto trasforma l'Italia in un Paese a 3 zone: zona rossa, zona arancione e zona gialla, ognuna con nuove Restrizioni che, in base al rischio stabilito, diventano via via più stringenti. Sul territorio nazionale è stato introdotto il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del mattino, con obbligo di autodichiarazione degli spostamenti. Il nuovo Dpcm Natale è stato approvato in extremis il 3 ...

