Regioni, cambiano colore in 8: ecco le novità sulle zone (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'ultima modifica del tanto discusso DPCM relativo alle varie Regioni del paese è da poche ore stata ufficializzata tramite un comunicato da parte degli esponenti del governo. Il calo dei contagi (nonostante l'aumento dei decessi negli ultimi giorni) ha infatti portato l'esecutivo a optare per un alleggerimento per buona parte delle Regioni. Cambio di colore Le Regioni della Toscana, Valle d'Aosta, Campania e la Provincia autonoma di Bolzano in zona arancione, e che porta Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria in zona gialla. In tutti i casi si tratta di un miglioramento del posizionamento precedente. Si confermano invece le zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte (anche se, nel caso della Lombardia, secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione ...

