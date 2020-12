Ragusa, neonato chiuso in una busta e gettato nella spazzatura: è stato lui! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Svolta nelle indagini sul neonato abbandonato in una busta dentro il bidone della spazzatura, a Ragusa. Ecco chi è stato. bimbo abbandonato, foto AnsaOggi il piccolo sta bene ed è stato adottato da una famiglia che gli vorrà davvero bene. E chissà se quando sarà grande qualcuno gli racconterà di quanto è stato crudele e senza cuore il suo stesso padre. Speriamo di no. La mamma voleva abbandonarlo, sì ma in un ospedale: il compagno gli ha fatto credere di accontentarla ma poi ha pensato bene di chiudere il neonato in un sacchetto e di buttarlo in un bidone dell’immondizia. Di fatto voleva ucciderlo. Ma poi evidentemente si deve essere pentito, un ultimo rigurgito di coscienza. E allora ha finto di trovarlo lui quel piccolo, e ha ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Svolta nelle indagini sulabbandonato in unadentro il bidone della, a. Ecco chi è. bimbo abbandonato, foto AnsaOggi il piccolo sta bene ed èadottato da una famiglia che gli vorrà davvero bene. E chissà se quando sarà grande qualcuno gli racconterà di quanto ècrudele e senza cuore il suo stesso padre. Speriamo di no. La mamma voleva abbandonarlo, sì ma in un ospedale: il compagno gli ha fatto credere di accontentarla ma poi ha pensato bene di chiudere ilin un sacchetto e di buttarlo in un bidone dell’immondizia. Di fatto voleva ucciderlo. Ma poi evidentemente si deve essere pentito, un ultimo rigurgito di coscienza. E allora ha finto di trovarlo lui quel piccolo, e ha ...

poliziadistato : Il #4novembre scorso aveva abbandonato un neonato in un sacchetto di plastica, poi aveva chiamato la Polizia per si… - Corriere : Neonato abbandonato in strada: il padre è l’uomo che finse di trovarlo - MediasetTgcom24 : Neonato abbandonato a Ragusa, il padre è l'uomo che finse di trovarlo #ragusa - oslaz : Ragusa, abbandona un neonato dentro un sacchetto di plastica: in manette un 59enne - PappaletteraF : Ragusa, il neonato abbandonato a Ragusa: svolta choc nelle indagini -