Nuovo Dpcm, Cts: deroghe su spostamenti per i piccoli Comuni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessandro Nunziati A Dpcm appena firmato con tutte le regole anti Covid per le vacanze natalizie, potrebbe rimanere ancora qualche spiraglio per delle deroghe sugli spostamenti da e per i piccoli Comuni. Secondo il Corriere della Sera, la richiesta rivolta a Giuseppe Conte sarebbe arrivata questa volta non dai presidenti di Regione, che sul tema hanno ampiamente Impronta Unika.

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - GioMas1907 : RT @francescatotolo: Durante la conferenza stampa a reti unificate per spiegare agli italiani il nuovo #Dpcm, @GiuseppeConteIT ha usato l'e… - bizcommunityit : Il nuovo Dpcm 3 dicembre, cosa si può fare e non fare: tutte le regole di Natale 2020 (e i metodi per 'aggirarle') -