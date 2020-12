Noir in Festival 2020: Tullio Avoledo vince il Premio Giorgio Scerbanenco (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Noir in Festival 2020 celebra Tullio Avoledo, che vince il Premio Giorgio Scerbanenco con il romanzo Nero come la notte. nell'ambito del Noir in Festival 2020 la Giuria Letteraria del Premio Giorgio Scerbanenco, composta da Cecilia Scerbanenco (Presidente), Alessandra Calanchi, Alessandra Tedesco, Valerio Calzolaio, Luca Crovi, Sergio Pent, Ranieri Polese, Sebastiano Triulzi e John Vignola, sottolineando la significativa qualità letteraria dei cinque romanzi finalisti di quest'anno, ha deciso all'unanimità di attribuire il Premio Giorgio Scerbanenco ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilincelebra, cheilcon il romanzo Nero come la notte. nell'ambito delinla Giuria Letteraria del, composta da Cecilia(Presidente), Alessandra Calanchi, Alessandra Tedesco, Valerio Calzolaio, Luca Crovi, Sergio Pent, Ranieri Polese, Sebastiano Triulzi e John Vignola, sottolineando la significativa qualità letteraria dei cinque romanzi finalisti di quest'anno, ha deciso all'unanimità di attribuire il...

