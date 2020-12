Niente omaggio a Maradona, la calciatrice: 'Io minacciata ma lo rifarei altre mille volte' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il suo gesto di protesta, Niente omaggio durante il minuto di silenzio per Maradona , ha fatto il giro del mondo attirando consensi ma anche critiche e addirittura minacce di morte. Ma la protagonista,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il suo gesto di protesta,durante il minuto di silenzio per, ha fatto il giro del mondo attirando consensi ma anche critiche e addirittura minacce di morte. Ma la protagonista,...

Non è mai stato chiaro se ci fosse una norma ben precisa per i morti covid-19. L’unica certezza che c’è stata da marzo ad oggi è che ogni morto covid è ...

Niente omaggio a Maradona, la calciatrice: "Io minacciata ma lo rifarei altre mille volte"

Per lei Maradona era uno "stupratore e molestatore". "Non ho chiesto di essere imitata, ma solo rispettata. Non ho fatto altro che sedermi e girarmi, permettendo alle altre di rendere omaggio se era c ...

