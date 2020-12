MotoGP, quando torna Marc Marquez. I tempi di recupero e quante gare rischia di saltare (Di venerdì 4 dicembre 2020) Marc Marquez si è sottoposto al terzo intervento all’omero del braccio destro, fratturato lo scorso 19 luglio in occasione di una caduta nel GP di Spagna. Lo spagnolo era finito sotto i ferri in ben due occasioni durante l’estate: dopo il primo intervento aveva cercato di tornare in pista per il secondo Gran Premio dell’anno, ma aveva stressato la placca che si era rotta e lo aveva costretto a una seconda operazione a inizio agosto. Le terapie degli ultimi mesi non hanno risolto il problema e così il pluri Campione del Mondo di MotoGP è dovuro ritornare in clinica per la terza volta nel giro di sei mesi. La Honda ha comunicato che “la placca che Marquez aveva nella spalla è stata rimossa e sostituita, è stato effettuato un innesto osseo da cresta iliaca con un lembo libero ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020)si è sottoposto al terzo intervento all’omero del braccio destro, fratturato lo scorso 19 luglio in occasione di una caduta nel GP di Spagna. Lo spagnolo era finito sotto i ferri in ben due occasioni durante l’estate: dopo il primo intervento aveva cercato dire in pista per il secondo Gran Premio dell’anno, ma aveva stressato la placca che si era rotta e lo aveva costretto a una seconda operazione a inizio agosto. Le terapie degli ultimi mesi non hanno risolto il problema e così il pluri Campione del Mondo diè dovuro rire in clinica per la terza volta nel giro di sei mesi. La Honda ha comunicato che “la placca cheaveva nella spalla è stata rimossa e sostituita, è stato effettuato un innesto osseo da cresta iliaca con un lembo libero ...

