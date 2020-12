Marco Carta: “Vorrei tornare a Sanremo. Finita la pandemia sposo il mio compagno” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il cantante si è racconta a “Verissimo” Marco Carta a ‘Verissimo’ confessa il forte desiderio di ritornare sul palco di Sanremo che l’ha visto trionfare nel 2009: “Vorrei tanto tornare a Sanremo. Sono andato solo una volta e ho avuto grandi soddisfazioni”. In merito al suo coming out, il cantante confessa: “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”. Infine, ai microfoni del talk show Marco confessa di stare pensando al matrimonio con il suo compagno Sirio. Stiamo insieme da sei anni e siamo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il cantante si è racconta a “Verissimo”a ‘Verissimo’ confessa il forte desiderio di risul palco diche l’ha visto trionfare nel 2009:tanto. Sono andato solo una volta e ho avuto grandi soddisfazioni”. In merito al suo coming out, il cantante confessa: “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”. Infine, ai microfoni del talk showconfessa di stare pensando al matrimonio con il suo compagno Sirio. Stiamo insieme da sei anni e siamo ...

