Lutto nel calcio | morto Mario Maraschi | stella della Sampdoria

Leggi su viagginews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)è scomparso all’età di 81 anni. L’exè stata un’icona per la rovesciata nel derby contro il Genoa All’età di 81 anni non ce l’ha fatta, che è stato protagonista in particolar modo con la magliacon 14 reti in 57 presenze con la casacca blucerchiata. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com