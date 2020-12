Lucca, FdI ora è il primo partito del centrodestra in Comune. Donzelli: “Continuiamo a crescere” (Di venerdì 4 dicembre 2020) FdI cresce al Comune di Lucca e diventa il primo partito del centrodestra. I consiglieri del gruppo centrodestra Marco Martinelli e Simona Testaferrata hanno ufficializzato, infatti, l’ingresso nel partito di Giorgia Meloni. Donzelli: “FdI primo partito al Comune di Lucca” “Diamo il benvenuto ai consiglieri comunali di Lucca Marco Martinelli e Simona Testaferrata”, ha commentato il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Con il loro ingresso – ha proseguito Donzelli – FdI diventa il primo gruppo consiliare fra i partiti del centrodestra a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) FdI cresce aldie diventa ildel. I consiglieri del gruppoMarco Martinelli e Simona Testaferrata hanno ufficializzato, infatti, l’ingresso neldi Giorgia Meloni.: “FdIaldi” “Diamo il benvenuto ai consiglieri comunali diMarco Martinelli e Simona Testaferrata”, ha commentato il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni. “Con il loro ingresso – ha proseguito– FdI diventa ilgruppo consiliare fra i partiti dela ...

SecolodItalia1 : Lucca, FdI ora è il primo partito del centrodestra in Comune. Donzelli: “Continuiamo a crescere”… - QuiNewsLucca : FdI si fa in tre, soddisfazione di Donzelli - QuiNewsLucca : Martinelli e Testaferrata in Fdi -