Juve-Toro: l'analisi tattica del derby in collaborazione con Wyscout (Di venerdì 4 dicembre 2020)

Sabato, alle ore 18:30, all'Allianz Stadium, andrà in scena il 201° Derby della Mole scopriamo tutti i numeri e le curiosità di questa gara ricca di storia ...

Asta: «Il derby? Un elettroshock»

L’ex capitano granata fu tra i protagonisti del 3-3 nel 2001 («che gioia dar fastidio alla Juve»). Alla vigilia di Juve-Toro spiega: «Fare risultato sarebbe una scossa clamorosa» ...

