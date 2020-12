Jean-Louis Trintignant, un signore per bene (Di sabato 5 dicembre 2020) «Soyez Polis»: sulla scena del Teatro Liberté di Tolone, lo scorso 11 ottobre, la gente ha applaudito Jean-Louis Trintignant dire questi versi di Jacques Prévert: «Sii educato con il cibo. Sii educato con gli elementi con gli elefanti. Sii gentile con le donne e con i bambini con i ragazzi. Sii educato con il mondo vivente, devi anche essere molto gentile con la terra e con il sole, devi ringraziarli al mattino quando ti svegli…» Una poesia nuova (mai gliel’ho … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 dicembre 2020) «Soyez Polis»: sulla scena del Teatro Liberté di Tolone, lo scorso 11 ottobre, la gente ha applauditodire questi versi di Jacques Prévert: «Sii educato con il cibo. Sii educato con gli elementi con gli elefanti. Sii gentile con le donne e con i bambini con i ragazzi. Sii educato con il mondo vivente, devi anche essere molto gentile con la terra e con il sole, devi ringraziarli al mattino quando ti svegli…» Una poesia nuova (mai gliel’ho … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

icathemermaid : Questa follia di Gemma non la vedevo dai tempi di Jean Pierre (Jean Louis era un livello ancora più elevato di follia) #uominiedonne - ChesterOrlovsky : Notte amici #chilhavisters! Vado a rispondere 'Jean Louis Francois Chevalier Du Monte d'Amour' che mi ha appena scr… - _Dancingcactus_ : @Jean_Louis_lei Ahah - MilanoFinanza : Addio a Jean-Louis Servan-Schreiber, giornalista ed editore geniale che creò una rete per connettere tutti i quotid… - VentagliP : RT @emma_gattoni: #TraLeSculture La danza è la creazione di una scultura che è visibile solo per un momento. Erol Ozan su #VentagliDi… -

Ultime Notizie dalla rete : Jean Louis Jean-Louis Trintignant, un signore per bene | il manifesto Il Manifesto Emmanuel Macron chiama Jean le Cam e Kevin Escoffier

Emmanuel Macron, il Presidente della Repubblica francese, chiama personalmente i due solitari per il buon esito del salvataggio di Escoffier.

Le accuse di dilettantismo e l’imbarazzo di Macron

La vicenda del disegno di legge approvato dall’Assemblea e precipitosamente ritirato dopo le manifestazioni di protesta che hanno scosso la Francia ...

Emmanuel Macron, il Presidente della Repubblica francese, chiama personalmente i due solitari per il buon esito del salvataggio di Escoffier.La vicenda del disegno di legge approvato dall’Assemblea e precipitosamente ritirato dopo le manifestazioni di protesta che hanno scosso la Francia ...