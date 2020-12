Inter | Conte “Tante gare importanti a distanza ravvicinata”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – E’ un Antonioermetico ma fiducioso quello che ha parlato oggi, dopo le belle vittorie esterne contro Sassuolo e Borussia Moenchengladbach, in vista della sfida casalinga di domani, contro il Bologna, e dell’ultimo e decisivo match del girone di Champions League, previsto mercoledì sera, a San Siro, contro lo Shakhtar. “Turnover? Vediamo. Prima delle ultimeci siamo tappati le orecchie e abbiamo pensato soltanto a giocare e a fare del nostro meglio. Barella può e deve migliorare: lui ha margini di miglioramento. Sa bene dove deve lavorare e dove deve migliorare. Sensi non è ancora pronto. Nainggolan? Anche lui non ha ancora recuperato”, ha detto il tecnico dell’.“Abbiamo giocato quattro partite in undici giorni: è inevitabile che ci sia un pò di stanchezza. Questa è la ...