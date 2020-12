Il testo ufficiale del dpcm 3 dicembre 2020, con 289 pagine di allegati (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un testo corposo, dettagliato e, come al solito, poco comprensibile. Con una caterva di allegati, che raggiungono addirittura le 289 pagine Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uncorposo, dettagliato e, come al solito, poco comprensibile. Con una caterva di, che raggiungono addirittura le 289

SassiLive : ECCO IL TESTO UFFICIALE DEL DPCM NATALE, CONTE: “A NATALE, SANTO STEFANO E 1 GENNAIO VIETATO USCIRE DAI COMUNI”. TU… - valeriodistefan : Il testo ufficiale (PDF) del DPCM del 3/12/2020 - scuolainforma : DPCM Conte del 3 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il testo - ClementiF : Per capire tutti i dettagli, e regolare le vostre Feste, ecco il link al testo del #dpcm di Natale, appena uscito i… - Ninouska5 : RT @LINT_IT: ? Ringraziamo il senatore @manuel_vescovi per la sua interrogazione al Senato riguardo la lista F. ?Attendiamo con ansia il te… -