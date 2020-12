Il sindaco di Ferrara sbotta: “Zona gialla o no? I ristoratori aspettano, abbiate rispetto” (Di venerdì 4 dicembre 2020) BOLOGNA – Attacca, sulle incertezze riguardo all’immediato futuro dell’Emilia-Romagna, anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, esponente della Lega. “Sembra assurdo ma siamo ancora in attesa di conoscere quale sarà il colore della nostra Regione da domenica in poi”, scrive Fabbri sui social. “Una totale mancanza di rispetto– sottolinea- nei confronti di tutte le attività di somministrazione di cibi e bevande che non riescono a fare previsioni, ordini e a gestire i turni dei propri dipendenti”. CI SI PREPARA AD EVENTUALI ASSEMBRAMENTI PER L’IMMACOLATA Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) BOLOGNA – Attacca, sulle incertezze riguardo all’immediato futuro dell’Emilia-Romagna, anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, esponente della Lega. “Sembra assurdo ma siamo ancora in attesa di conoscere quale sarà il colore della nostra Regione da domenica in poi”, scrive Fabbri sui social. “Una totale mancanza di rispetto– sottolinea- nei confronti di tutte le attività di somministrazione di cibi e bevande che non riescono a fare previsioni, ordini e a gestire i turni dei propri dipendenti”. CI SI PREPARA AD EVENTUALI ASSEMBRAMENTI PER L’IMMACOLATA

PaoloFingers : @RiganteLeonardo @DadoneFabiana @Paolo__Ferrara @virginiaraggi Quindi fuffa. Perfetto, grazie. Leoluca Orlando è si… - RiganteLeonardo : @Paolo__Ferrara @Andrea0606061 La medaglia al merito di cui dovrebbe andare più fiera è quella data dai cittadini r… - RiganteLeonardo : @PaoloFingers @DadoneFabiana @Paolo__Ferrara @virginiaraggi Sondaggio sul gradimento dei sindaci, il Governance Pol… - Marcos_5408 : RT @Paolo__Ferrara: Giorgia Meloni dice che sta prendendo in considerazione Bertolaso come candidato sindaco a Roma. Dico solo che i dubbi… - luchi50135 : RT @rep_firenze: Il Franchi non si tocca: l'appello di Icomos al sindaco e al ministro [di Ernesto Ferrara] [aggiornamento delle 07:00] htt… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Ferrara Giornata disabilità, il Sindaco di Ferrara: "Da Comune istituzione garante e interventi per accessibilità. Impegno concreto per inclusione. Anche Governo faccia la sua parte CronacaComune Nella sala Arazzi premiate le atlete dell’Estense Putinati Per la Capra tricolori in vista

ferrara Consegnate due targhe di riconoscimento per i meriti atletici, e per gli importanti risultati raggiunti, alle atlete della Ginnastica Estense dell’associazione Putinati e alla loro allenatrice ...

Ferrara, il vicesindaco leghista Nicola Lodi indagato per istigazione alla corruzione

Il vicesindaco leghista di Ferrara Nicola ‘Naomo’ Lodi è finito nel registro degli indagati per istigazione alla corruzione. E con lui il consigliere comunale e compagno di partito Stefano Solaroli. L ...

ferrara Consegnate due targhe di riconoscimento per i meriti atletici, e per gli importanti risultati raggiunti, alle atlete della Ginnastica Estense dell’associazione Putinati e alla loro allenatrice ...Il vicesindaco leghista di Ferrara Nicola ‘Naomo’ Lodi è finito nel registro degli indagati per istigazione alla corruzione. E con lui il consigliere comunale e compagno di partito Stefano Solaroli. L ...