Grande Fratello Vip: Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci si ritirano. Dayane Mello si ritira e poi cambia idea (Di sabato 5 dicembre 2020) Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su gossipblog (Di sabato 5 dicembre 2020)hanno deciso di abbandonare la quinta edizione delVip.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Donatel60407957 : @GrandeFratello Elisabetta ti prego resta non andare via,sei la numero uno, se vai via tu per me e finito il grande fratello VIP - joettomba_rrr : RT @kaindasus: Abbiamo appena assistito alla pagina più squallida della storia del grande fratello. #GFVIP - inlovewithgiuve : Ma adesso io, senza fra e tommy, per cosa lo guardo questo grande fratello? #GFVIP - AG1mmy : @GrandeFratello Una che dice mongoloide negro e questa cosa ancora dentro la casa FALSI FALSI FALSI GRANDE FRATELLO… -