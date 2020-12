Giulio Todrani, il padre di Giorgia a The Voice Senior: standing ovation per lui (Di sabato 5 dicembre 2020) Giulio Todrani, il padre di Giorgia, sbarca a The Voice Senior conquistando tutti con la sua voce straordinaria: standing ovation per lui. Giulio Todrani, il papà di Giorgia, sbarca a The Voice Senior e, con la sua voce straordinaria, ha conquistato non solo i quattro sì dei giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 5 dicembre 2020), ildi, sbarca a Theconquistando tutti con la sua voce straordinaria:per lui., il papà di, sbarca a Thee, con la sua voce straordinaria, ha conquistato non solo i quattro sì dei giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Radiomusikblog : Colpo di scena clamoroso a The Voice: il concorrente passa il turno e si scopre che in realtà è il papà di Giorgia!… - admaioramai : RT @tw_fyvry: Giulio Todrani in squadra con Loredana Bertè e si chiude il cerchio con 25 anni fa quando, su Rai 1, a Papaveri e papere, l'u… - giorgiansa : Quanto mi emoziona Giulio Todrani, il papà di Giorgia, a #TheVoiceSenior. Talento e umiltà. Un frutto come lei non… - justcallme_sug : RT @tw_fyvry: Giulio Todrani in squadra con Loredana Bertè e si chiude il cerchio con 25 anni fa quando, su Rai 1, a Papaveri e papere, l'u… - FredMosby_ : RT @tw_fyvry: Giulio Todrani in squadra con Loredana Bertè e si chiude il cerchio con 25 anni fa quando, su Rai 1, a Papaveri e papere, l'u… -