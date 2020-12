Extra cashback di Natale: cos'è e come funziona (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mancano solo 4 giorni al debutto ufficiale del cashback che, nella sua versione natalizia, vorrebbe essere il banco di prova per verificare il funzionamento del sistema rimborsi digitali (cashback) che entrerà in vigore il 1 gennaio. Cos'è il cashback Nell'ambito del progetto di lotta all'evasione fiscale e disincentivo all'uso del denaro contante infatti, Palazzo Chigi ha approvato, per il 2021, il cosiddetto cashback, ovvero la restituzione del 10% delle spese effettuate in maniera digitale ((carte di credito e debito, bonifici bancari e app come Satispay, Apple pay o Samsung Pay) presso i negozi e i centri commerciali (non vale per le spese online). Il tetto massimo di rimborso è di 150 euro a semestre per 300 euro l'anno su una spesa semestrale di almeno 1500 euro per non meno di ... Leggi su panorama (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mancano solo 4 giorni al debutto ufficiale delche, nella sua versione natalizia, vorrebbe essere il banco di prova per verificare ilmento del sistema rimborsi digitali () che entrerà in vigore il 1 gennaio. Cos'è ilNell'ambito del progetto di lotta all'evasione fiscale e disincentivo all'uso del denaro contante infatti, Palazzo Chigi ha approvato, per il 2021, il cosiddetto, ovvero la restituzione del 10% delle spese effettuate in maniera digitale ((carte di credito e debito, bonifici bancari e appSatispay, Apple pay o Samsung Pay) presso i negozi e i centri commerciali (non vale per le spese online). Il tetto massimo di rimborso è di 150 euro a semestre per 300 euro l'anno su una spesa semestrale di almeno 1500 euro per non meno di ...

goldenjoe75 : Da Spid all'app Io, ecco il vademecum per l'extra-cashback di Natale - cristinadamicis : RT @TheItalianTimes: E' online il sito cashlessitalia con le informazioni per accedere al #bonusbancomat: #Cashback, Extra Cashback di #Nat… - StartupBootIt : Con Satispay si può attivare l’Extra Cashback di Natale senza SPID o App IO - Asgard_Hydra : Da Spid all'app Io, ecco il vademecum per l'extra-cashback di Natale - lillydessi : Extra cashback di Natale, si parte l’8 dicembre: rimborsi fino a 150 euro cumulabili in famiglia -… -