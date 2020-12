Dpcm: Spirlì, chiusure per festività atto quasi criminale (Di venerdì 4 dicembre 2020) CATANZARO, 04 DIC - "Chiudere i territori e le attività produttive come la ristorazione nelle tre giornate in cui la massima solidarietà e il senso di affratellamento trovano coronamento, e decidere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 4 dicembre 2020) CATANZARO, 04 DIC - "Chiudere i territori e le attività produttive come la ristorazione nelle tre giornate in cui la massima solidarietà e il senso di affratellamento trovano coronamento, e decidere ...

iconanews : Dpcm: Spirlì, chiusure per festività atto quasi criminale - CDNewsCalabria : Nuovo Dpcm, Spirlì: “chiusure per festività atto quasi criminale” - CorrCalabria : Dpcm di Natale, per Spirlì «è un atto criminale». E dice no alla candidatura - S1Tv : Dpcm: Spirlì, chiusure per festività atto quasi criminale - LaCnews24 : Nuovo dpcm, l'attacco di Spirli': ''Chiusure per festivita' atto quasi criminale'' #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Spirlì Coronavirus: Dpcm day after, in maggioranza tutti contro tutti su chiusure (2) Affaritaliani.it