“Così per scoprire le feste in casa a Natale”. Col Dpcm il piano ‘diabolico’ del governo sui controlli. E arriva anche l’esercito (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all’altra anche per raggiungere le seconde case. Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro. Resta il divieto di spostarsi su tutto il territorio dalle 22 alle 5, a Capodanno sarà esteso dalle 22 alle 7. Ci si potrà spostare per motivi lavorativi, motivi di salute e casi di necessità. Tra questi rientra anche l’assistenza a persone non autosufficienti. E’ sempre consentito il rientro nel comune di residenza, nel proprio domicilio e nel luogo in cui si abita con continuità o periodicità. Questo permetterà il ricongiungimento di coppie lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza e periodicità nella medesima abitazione. Così è stato stabilito dall’ultimo Dpcm ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all’altraper raggiungere le seconde case. Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio sono vietatigli spostamenti da un comune all’altro. Resta il divieto di spostarsi su tutto il territorio dalle 22 alle 5, a Capodanno sarà esteso dalle 22 alle 7. Ci si potrà spostare per motivi lavorativi, motivi di salute e casi di necessità. Tra questi rientral’assistenza a persone non autosufficienti. E’ sempre consentito il rientro nel comune di residenza, nel proprio domicilio e nel luogo in cui si abita con continuità o periodicità. Questo permetterà il ricongiungimento di coppie lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza e periodicità nella medesima abitazione. Così è stato stabilito dall’ultimo...

borghi_claudio : Ma se qualcuno di FI o M5S dovesse avere dei dubbi basta pensare ad una cosa: quello che vuole la Germania è un dan… - borghi_claudio : Notare la buffonata ?? come se adesso non fosse così. La riforma agisce senza Parlamento. Se vorranno usare i nostri… - borghi_claudio : Eh sì Valentini, spiegaglielo. E' proprio così. Ma SONO LORO STESSI A DIRTELO che il MES serve per ristrutturare il… - _Whateveritake_ : RT @_Whateveritake_: Ogni luce, ogni singola lucina splende per te, grazie a te e con te. Sei la luce più grande della mia vita e non riusc… - yoongisottonaa : RT @suga_italia: Jin ha chiamato Yoongi che gli ha detto 'Per favore sii maturo, presto avrai 30 anni'. Jin non ne è stato felice (in modo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Così per Dettaglio Affaritaliani.it