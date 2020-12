Capodanno, regole e dubbi: fidanzati (e amici) a caccia di case in affitto per aggirare il dpcm (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il linguaggio burocratico del dpcm annulla le speranze di chi aveva programmato il solito veglione con amici e fidanzati. Ma restituisce serenità a chi temeva un nuovo ?liberi... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il linguaggio burocratico delannulla le speranze di chi aveva programmato il solito veglione con. Ma restituisce serenità a chi temeva un nuovo ?liberi...

Corriere : ?? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi e varrà fino al 15 g… - xcorcordium : no ma gli amici dei miei che vivono nel nostro stesso paese che gli dicono 'allora a capodanno cosa si fa?' mi doma… - xzaynsmoon : Come avete preso il fatto che passerete (almeno se rispettate le regole) il capodanno in casa senza amici? - divanauta : RT @Corriere: ?? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi e varrà fino al 15 gennaio 202… - benny_bove : RT @Corriere: ?? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi e varrà fino al 15 gennaio 202… -