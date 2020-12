Caos riaperture negozi, la Confesercenti campana scrive al Prefetto: “Serve comprensione” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo ha inviato questa mattina una lettera al Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per chiedere comprensione e tolleranza da parte delle forze dell’ordine in merito alla riapertura dei negozi (specie abbigliamento e calzature), per ora oggi ancora vietata in Campania. La scarsa chiarezza e la notevole confusione derivante dal Dpcm annunciato ieri dal Governo sta, infatti, disorientando le attività commerciali. “Signor Prefetto – si legge nella missiva – le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rilasciate in diretta ieri sera, illustrative delle misure contenute nel Dpcm approvato nella stessa giornata, hanno – non volendo – creato confusione e disagi agli operatori commerciali, soprattutto a quelli dei settori ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente diCampania Vincenzo Schiavo ha inviato questa mattina una lettera aldi Napoli, Marco Valentini, per chiedere comprensione e tolleranza da parte delle forze dell’ordine in merito alla riapertura dei(specie abbigliamento e calzature), per ora oggi ancora vietata in Campania. La scarsa chiarezza e la notevole confusione derivante dal Dpcm annunciato ieri dal Governo sta, infatti, disorientando le attività commerciali. “Signor– si legge nella missiva – le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rilasciate in diretta ieri sera, illustrative delle misure contenute nel Dpcm approvato nella stessa giornata, hanno – non volendo – creato confusione e disagi agli operatori commerciali, soprattutto a quelli dei settori ...

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #SCUOLE, è caos sulle riaperture a gennaio - BEPPESARNO : ...La colpa non ê delle persone ma di chi non organizza le cose. Se tu metti le #zonerosse e poi non ti attrezzi pe… - ilCiriaco : #Irpinia Scuola, è caos riaperture. In Irpinia la campanella suona solo per pochi bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Caos riaperture Scuole chiuse, su riapertura e dad regioni in ordine sparso. Ma in Europa la didattica non si ferma | Milena... Corriere della Sera Negozi aperti in Val d'Aosta L'ira del governo: fermatevi

IL CASOROMA E' scontro tra la Valle d'Aosta e il governo. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sarebbe intenzionato a chiedere al Consiglio dei ministri di impugnare la legge approvata dalla..

Contagi Covid, l'allarme dei medici: «Puglia in controtendenza, più restrizioni o sarà caos»

La stretta della pandemia non si allenta in Puglia. Presto, la regione potrebbe tuttavia forse tingersi di giallo - nuovo dpcm alla mano. Ma i segnali contraddittori (ieri 26,5% di nuovi positivi sul.

