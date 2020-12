Bebe Vio multata per aver violato il DPCM: “Ho sbagliato” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bebe Vio multata per aver violato il DPCM. Questa la notizia comparsa il 2 dicembre 2020 su La Tribuna di Treviso e ripresa dai principali quotidiani nazionali. La campionessa paralimpica, secondo il quotidiano veneto, il 29 novembre si trovava in un locale di Mogliano Veneto (Treviso) insieme ad alcuni amici alle 20, due ore dopo il coprifuoco delle 18. A quel punto un blitz dei Carabinieri avrebbe multato tutti i presenti, compresa Bebe Vio. Secondo Tribuna di Treviso Bebe Vio è stata sorpresa a bere al banco del locale insieme alla sua compagnia di amici, senza distanziamento. Per questo tutti i presenti hanno ricevuto una multa di 400 euro per aver violato il DPCM. Il locale è stato segnalato alla Prefettura di ... Leggi su bufale (Di venerdì 4 dicembre 2020)Vioperil. Questa la notizia comparsa il 2 dicembre 2020 su La Tribuna di Treviso e ripresa dai principali quotidiani nazionali. La campionessa paralimpica, secondo il quotidiano veneto, il 29 novembre si trovava in un locale di Mogliano Veneto (Treviso) insieme ad alcuni amici alle 20, due ore dopo il coprifuoco delle 18. A quel punto un blitz dei Carabinieri avrebbe multato tutti i presenti, compresaVio. Secondo Tribuna di TrevisoVio è stata sorpresa a bere al banco del locale insieme alla sua compagnia di amici, senza distanziamento. Per questo tutti i presenti hanno ricevuto una multa di 400 euro peril. Il locale è stato segnalato alla Prefettura di ...

