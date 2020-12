Batteri intestinali causano depressione | nuovo studio

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020) – Lapuò essere causata da un’alterazione dell’equilibrio della floraca intestinale? Sembra proprio che sia così. Già da tempo gli scienziati parlano di un filo diretto tra cervello e intestino, un asse in cui i due sistemi, il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso enterico, che governa le funzioni fondamentali dell’apparato digerente, si influenzano vicendevolmente. Nel nostro intestino ci sono più o meno 500 milioni di neuroni, un secondo “cervello”, come lo ha definito Michael D. Gershon della Columbia University, che, in autonomia, è in grado di comunicare con il cervello, trasmettendo segnali nervosi e anche sostanze “buone” e “cattive” che entrano in circolo e, oltrepassando la barriera emato-encefalica, raggiungono il cervello. Tra queste, ormoni neurotrasmettitori, come ad esempio la serotonina i cui livelli ...