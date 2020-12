Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): sostegno a Bellanova su Nutriscore (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Pieno sostegno alla ministra Bellanova nella sua battaglia a Bruxelles per un’etichettatura trasparente. La sua battaglia è la nostra”. Lo ha detto il presidente di ConfAgricoltura Massimiliano Giansanti in relazione alla decisione della responsabile del dicastero delle Politiche agricole di non proseguire nel negoziato europeo per un testo di conclusioni del Consiglio Agrifish sulle etichettature alimentari. “Condivisibili – ha aggiunto – anche le dichiarazioni dell’Ambasciatore Quaroni, Rappresentante Permanente Aggiunto presso l’Ue, sulla necessità di reimpostare il dibattito sull’etichettatura nutrizionale. Da alcuni anni anche la rete diplomatica è attivamente impegnata in un’opera di sensibilizzazione su questo tema”. “L’abbiamo ricordato anche ieri nell’European Food Forum, è prematuro decidere a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Pienoalla ministranella sua battaglia a Bruxelles per un’etichettatura trasparente. La sua battaglia è la nostra”. Lo ha detto il presidente di ConfMassimilianoin relazione alla decisione della responsabile del dicastero delle Politiche agricole di non proseguire nel negoziato europeo per un testo di conclusioni del Consiglio Agrifish sulle etichettature alimentari. “Condivisibili – ha aggiunto – anche le dichiarazioni dell’Ambasciatore Quaroni, Rappresentante Permanente Aggiunto presso l’Ue, sulla necessità di reimpostare il dibattito sull’etichettatura nutrizionale. Da alcuni anni anche la rete diplomatica è attivamente impegnata in un’opera di sensibilizzazione su questo tema”. “L’abbiamo ricordato anche ieri nell’European Food Forum, è prematuro decidere a ...

DividendProfit : Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): sostegno a Bellanova su Nutriscore - PiemonConfagri : ??Presidenza italiana G20, Giansanti: #MadeinItaly agroalimentare fondamentale per la ripresa “L’agricoltura??intende… - AndreaZoppo : RT @adaptland: Tra tecnologia e logiche di filiera, coma sta cambiando il lavoro in #agricoltura? Che cosa succedede nelle #relazioniindust… - Confagricoltura : RT @adaptland: Tra tecnologia e logiche di filiera, coma sta cambiando il lavoro in #agricoltura? Che cosa succedede nelle #relazioniindust… - CiboPer_LaMente : “Il Parlamento e il Consiglio #UE hanno fatto ottimo lavoro per assicurare continuità delle misure della #PAC per r… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Giansanti Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): sostegno a Bellanova su Nutriscore Teleborsa G20: Confagri, agroalimentare fondamentale per la ripresa

Il sistema agroalimentare può svolgere un ruolo di rilievo per una ripresa solida, sostenibile e diffusa a livello internazionale. (ANSA) ...

Gherardi è entrato nella Giunta nazionale di Confagricoltura

Importante incarico nazionale per un ferrarese nell’ambito del settore agricolo. Il ferrarese Nicola Gherardi Ravalli Modoni entra infatti nella Giunta Nazionale di Confagricoltura. La nomina è avvenu ...

Il sistema agroalimentare può svolgere un ruolo di rilievo per una ripresa solida, sostenibile e diffusa a livello internazionale. (ANSA) ...Importante incarico nazionale per un ferrarese nell’ambito del settore agricolo. Il ferrarese Nicola Gherardi Ravalli Modoni entra infatti nella Giunta Nazionale di Confagricoltura. La nomina è avvenu ...