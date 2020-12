Vaccino, il Wsj: 'Pfizer dimezza forniture 2020, ostacoli in catena approvvigionamento' (Di venerdì 4 dicembre 2020) dimezza, rispetto alla previsione iniziale, il target di forniture per il Vaccino sul per il 2020 in seguito a ostacoli alla catena di approvvigionamento. Lo riporta il Wall Street Journal citando ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020), rispetto alla previsione iniziale, il target diper ilsul per ilin seguito aalladi. Lo riporta il Wall Street Journal citando ...

Cina e vaccini anti Covid. L'analisi del Wall Street Journal

La Pfizer ha ridotto i vaccini del 50%, e ora cambia tutto

