UOMINI E DONNE oggi, 3 dicembre: MAURIZIO, problemi con Gemma e Valentina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un nuovo appuntamento con UOMINI e DONNE è andato in onda oggi (3 dicembre) alle 14.45 su Canale 5. Andiamo a scoprire cosa è successo. Il primo argomento di cui si parla riguarda Gemma Galgani. Si fa vedere un riassunto delle puntate precedenti, stavolta però relativo alla sua storia con il signor MAURIZIO. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 4 dicembre 2020 Gemma è uscita a cena proprio con il nuovo corteggiatore e ha deciso di riprendere con il cellulare quell'occasione con ben due video, che infatti vediamo. Nel primo regala all'uomo una bottiglia di vino, nel secondo gli dedica un balletto. Una volta terminati i filmati, Gemma dichiara di essersi presa una cotta e che dopo quell'uscita c'è stato un bacio, ...

