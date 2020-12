Turi (Uil Scuola): “La scuola a fisarmonica sta mettendo in crisi l’intero sistema sociale” (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Sfogliando la margherita, finalmente si è decisa la data in cui riaprire le scuole, un balletto durato troppo a lungo che mette le scuola in situazione di difficoltà oltre quelle già esistenti. Il vero problema è ora di utilizzare questi giorni per rendere operativa una decisione che senza interventi rappresenta l'ennesima narrazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Sfogliando la margherita, finalmente si è decisa la data in cui riaprire le scuole, un balletto durato troppo a lungo che mette lein situazione di difficoltà oltre quelle già esistenti. Il vero problema è ora di utilizzare questi giorni per rendere operativa una decisione che senza interventi rappresenta l'ennesima narrazione". L'articolo .

orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “La scuola a fisarmonica sta mettendo in crisi l’intero sistema sociale” - rietin_vetrina : UIL Scuola, Turi: “Il Governo dimostri di essere dalla parte dei docenti” - orizzontescuola : Turi (Uil): docenti italiani bravi e motivati, vanno ben pagati. Ora il Governo stia dalla loro parte - an_paci : RT @IsaInghirami: Insegnare in dad significa lavorare a pieno regime. E non c'è alcun bisogno di allungare il calendario scolastico. #scu… - IsaInghirami : Insegnare in dad significa lavorare a pieno regime. E non c'è alcun bisogno di allungare il calendario scolastico.… -