Spostamenti a Natale e chiusura Regioni e Comuni fino al 6 gennaio | le ultime sul decreto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sembra confermata l’assoluta linea dura del Governo per il divieto deglie latraper tutto il periodo delle feste. Il nuovonon è stato ancora ufficializzato, lo sarà di certo nel corso della giornata di oggi 3 dicembre: tuttavia la discussione sule misure da adottare è andata avanti tutta la notte tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. Ci sono dunque ampie possibilità che quanto descritto in questo approfondimento sia rispettato alla lettera. Durata delper ben 50 giorni La prima grossa novità è che ilin arrivo nelle prossime ore non avrà una durata di 30 giorni, come di consueto. Le nuove norme dovrebbero restare in vigore per 50 giorni, nell’ottica di ricoprire tutte ...