Sono state raccolte le prime piante di ravanello nella Stazione Spaziale Internazionale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Kate Rubins, astronauta della NASA, ha raccolto per la prima volta lecresciute con successo sulla. L’esperimento L’esperimento, chiamato Plant Habitat-02, è una prima volta per la NASA che non aveva mai coltivato con successo ravanelli nel laboratorio orbitale. La verdura è stata scelta per le sua velocità di crescita, consistente di soli 27 giorni, e per le sue proprietà nutritive. I responsabili dell’esperimento hanno voluto inoltre segnalare la differenza di quest’ultimo rispetto ai precedenti. Se infatti negli scorsi anni gli astronauti erano riusciti a coltivare varie verdure a foglie verdi e piccole coltivazioni di grano, il successo dell’ultimo esperimento è di grande importanza per il futuro delle stazioni spaziali.Una verdura come ilpermette infatti di acquisire ...