PlayStation 5 disponibile da Euronics: oltre 100mila persone in coda (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi 3 dicembre è un nuovo giorno per cercare di acquistare una PlayStation 5, ma in pochi saranno così fortunati. Dal 19 novembre la nuova PlayStation Sony è sul mercato europeo, ma accaparrarsela sembra una sfida all’ultimo utente. In molti l’avevano già prenotata eppure ancora in pochi sono riusciti ad averla: oggi ci sarà un nuovo assalto di massa, fortunatamente online. Da domani, 4 dicembre, sarà disponibile anche su altri due mega store, vediamo dove. Leggi anche: Quando parla Giuseppe Conte: data, orario e dove guardare in tv e streaming la conferenza stampa del Premier PS5 e il boom di click su Euronics Dalle 10 del mattino collegandosi sul sito Euronics sarà possibile provare ad acquistarla. L’annuncio è stato lanciato qualche ora prima, ma la campagna ha fatto subito il giro della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi 3 dicembre è un nuovo giorno per cercare di acquistare una5, ma in pochi saranno così fortunati. Dal 19 novembre la nuovaSony è sul mercato europeo, ma accaparrarsela sembra una sfida all’ultimo utente. In molti l’avevano già prenotata eppure ancora in pochi sono riusciti ad averla: oggi ci sarà un nuovo assalto di massa, fortunatamente online. Da domani, 4 dicembre, saràanche su altri due mega store, vediamo dove. Leggi anche: Quando parla Giuseppe Conte: data, orario e dove guardare in tv e streaming la conferenza stampa del Premier PS5 e il boom di click suDalle 10 del mattino collegandosi sul sitosarà possibile provare ad acquistarla. L’annuncio è stato lanciato qualche ora prima, ma la campagna ha fatto subito il giro della ...

