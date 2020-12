Patrimoniale sui conti correnti? Beni rifugio: c'è chi compra Bitcoin (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mentre in Italia infuria la polemica per la possibilità ventilata da alcuni esponenti della maggioranza, Frantoianni di Leu ed Orfini del Pd di proporre una Patrimoniale, che colpisca conti correnti e Beni immobili medio-alti, qualcuno pensa già alle possibili scappatoie. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mentre in Italia infuria la polemica per la possibilità ventilata da alcuni esponenti della maggioranza, Frantoianni di Leu ed Orfini del Pd di proporre una, che colpiscaimmobili medio-alti, qualcuno pensa già alle possibili scappatoie. Segui su affaritaliani.it

matteosalvinimi : #Salvini: #Patrimoniale? Ultima cosa di cui c'è bisogno è tassare chi ha una casa e dei risparmi in banca (su cui l… - dellorco85 : Ma seriamente vi scandalizzate per un'eventuale imposta aggiuntiva del 2% sui patrimoni oltre i 50 milioni di euro… - ricpuglisi : 'Morirete tutti, ma prima fate il piacere di pagare la patrimoniale' - Giacometta3 : RT @RobCalvano: @MilaSpicola Il che non toglie ovviamente che si può fare anche una patrimoniale sui grandi capitali, ma si iniziasse dal c… - RobCalvano : @MilaSpicola Il che non toglie ovviamente che si può fare anche una patrimoniale sui grandi capitali, ma si inizias… -