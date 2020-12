Nuovo Dpcm Natale, ‘cancellata’ la notte di Capodanno. La decisione estrema del governo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Prende forma nel Nuovo Dpcm il Natale ai tempi del Covid. In tutti i casi sembra prevalere la linea del rigore e di chi vuole un Natale in totale sicurezza per limitare i rischi della terza ondata. Dalla riunione tra il Premier Conte, i capi delegazione dei partiti di maggioranza e il ministro Boccia è risultato già qualcosa. Pare che il governo avrebbe deciso di far sì che sia a Natale che a Capodanno gli spostamenti al di fuori del proprio Comune risultino vietati. Restano ancora altri nodi da sciogliere come la possibilità di introdurre la quarantena di 15 giorni per chi, nel periodo natalizio, rientri dall’estero. Inoltre ci dovrebbe essere un Nuovo vertice anche per parlare di Recovery fund. Ma non è tutto, perché va bene Natale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Prende forma nelilai tempi del Covid. In tutti i casi sembra prevalere la linea del rigore e di chi vuole unin totale sicurezza per limitare i rischi della terza ondata. Dalla riunione tra il Premier Conte, i capi delegazione dei partiti di maggioranza e il ministro Boccia è risultato già qualcosa. Pare che ilavrebbe deciso di far sì che sia ache agli spostamenti al di fuori del proprio Comune risultino vietati. Restano ancora altri nodi da sciogliere come la possibilità di introdurre la quarantena di 15 giorni per chi, nel periodo natalizio, rientri dall’estero. Inoltre ci dovrebbe essere unvertice anche per parlare di Recovery fund. Ma non è tutto, perché va bene, ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - 73luke73 : RT @ladyonorato: Diretta Facebook alle 12.30 sul nuovo #DPCM ?? - GiornalediMonte : Nuovo Dpcm, la bozza feste natalizie: passa la linea dura per le festività natalizie -