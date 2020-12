Natale | Conte | “Cashback non valido per gli acquisti on-line per sostenere le attività commerciali di prossimità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Perlele famiglie abbiamo deciso di far partire subito il piano cashless, prenderà il via l’extra cashback di. Chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti glieffettuati fino al 31 dicembre“. Così il premier Giuseppein conferenza stampa, parlando delle nuove misure previste per le festività di. “Abbiamo evitato che la misura di vantaggio fosse valida per glion– specifica il presidente del Consiglio – Questo è un periodo in cui tutti li abbiamo incrementati ma ora dobbiamo favorire gli esercizi di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.