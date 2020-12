Milano | sorpreso con cocaina | arrestato 23enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020), 3 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 23 anni, cittadino italiano, è statodai carabinieri a Bollate, in provincia di, perché trovato in possesso di. L'uomo, alla vista dei militari, ha gettato a terra un involucro, ma è stato controllato. Addosso gli hanno trovato 11 dosi di, per un peso complessivo di 3,7 grammi e 240 euro in banconote di vario taglio, ritenute frutto dell'attività di spaccio. Ilè stato sottoposto agli arresti domiciliari. Al termine del rito direttissimo il giudice ha emesso il decreto di obbligo di dimora nei confronti dell'uomo.