Milan-Celtic | Pioli | “Due distrazioni ci stavano costando caro | bravi poi a recuperare Ibra? Ecco quando torna”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Abbiamo avuto iniziali difficoltà, poinoi a riprendere bene la gara.Così Stefanoal termine della sfida di Europa League contro il. Il tecnico del- intervenuto ai microfoni di Sky Sport - ha voluto dire la sua sul successo dei suoi, avvenuto in seguito ad un straordinaria rimonta per 4-2. Si delineano così anche le sorti del gruppo H, con il Lille al primo posto e i rossoneri subito dietro e ad un solo punto di distacco e sicuri della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.le dichiarazioni dia fine gara: “I ragazzi hanno voluto mettermi alla prova, per capire se avevo ripreso fisicamente e mentalmente. Avevamo iniziato bene la partita, poi due disattenzioni ci hanno creato difficoltà. Questi spunti ci faranno crescere, ogni pallone può ...