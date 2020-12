Medal of Honor Above and Beyond: nel nuovo trailer le modalità multiplayer (Di giovedì 3 dicembre 2020) EA, Respawn e Oculus hanno rilasciato un nuovo trailer dell’attesissimo titolo VR, Medal of Honor: Above and Beyond, che mostra per la prima volta l’esperienza multiplayer del gioco. I fan vivranno un’azione intensa in nuovissime battaglie, mentre dominano i loro nemici nelle cinque modalità multiplayer del videogioco. Insieme a classici come Deathmatch, Team Deathmatch e Domination, Medal of Honor: Above and Beyond introduce due nuove modalità di gioco: Blast Radius, una versione esplosiva di King of the Hill, e Mad Bomber, in cui i giocatori potranno disinnescare le bombe nemiche mentre posizionano le loro. Mad Bomber, in particolare, è stato ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 3 dicembre 2020) EA, Respawn e Oculus hanno rilasciato undell’attesissimo titolo VR,ofand, che mostra per la prima volta l’esperienzadel gioco. I fan vivranno un’azione intensa in nuovissime battaglie, mentre dominano i loro nemici nelle cinquedel videogioco. Insieme a classici come Deathmatch, Team Deathmatch e Domination,ofandintroduce due nuovedi gioco: Blast Radius, una versione esplosiva di King of the Hill, e Mad Bomber, in cui i giocatori potranno disinnescare le bombe nemiche mentre posizionano le loro. Mad Bomber, in particolare, è stato ...

