LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: si comincia subito con nomi grossi! (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Herrmann ha 6?5 sull’austriaca Zdouc dopo 1100 metri, ma non è un metro di paragone significativo. 16.33 In pista due outsider importanti come la svedese Skottheim e la francese Bescond. 16.32 In gara anche Lisa Vittozzi. 16.31 Partite la tedesca Herrmann e la francese Chevalier-Bouchet. 16.30 Iniziata la gara. 16.28 L’austriaca Zdouc al cancelletto di partenza. Poi toccherà subito all’attesissima tedesca Herrmann. 16.27 Nevica a Kontiolahti, al momento il vento c’è, ma abbastanza contenuto. 16.20 Anche senza commettere errori, il podio sarebbe un obiettivo molto difficile per la Wierer vista 4 giorni fa. Più realistico un piazzamento nella top10. La 30enne di Rasun, tuttavia, è sempre in grado di stupire. 16.18 Dorothea Wierer, come il resto della Nazionale italiana, non ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Herrmann ha 6?5 sull’austriaca Zdouc dopo 1100 metri, ma non è un metro di paragone significativo. 16.33 In pista due outsider importanti come la svedese Skottheim e la francese Bescond. 16.32 In gara anche Lisa Vittozzi. 16.31 Partite la tedesca Herrmann e la francese Chevalier-Bouchet. 16.30 Iniziata la gara. 16.28 L’austriaca Zdouc al cancelletto di partenza. Poi toccheràall’attesissima tedesca Herrmann. 16.27 Nevica a, al momento il vento c’è, ma abbastanza contenuto. 16.20 Anche senza commettere errori, il podio sarebbe un obiettivo molto difficile per la Wierer vista 4 giorni fa. Più realistico un piazzamento nella top10. La 30enne di Rasun, tuttavia, è sempre in grado di stupire. 16.18 Dorothea Wierer, come il resto della Nazionale italiana, non ...

OA_Sport : LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: pettorali bassi per Vittozzi e Wierer - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la seconda Sprint femminile della stagione: le azzurre in cerca di conferme #biathlon #3Dicembre #b… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per la seconda Sprint femminile della stagione: le azzurre in cerca di conferme #biathlon… - alcinx : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti: la Coppa del Mondo riparte con la Sprint maschile, c’è Dominik Windisch #biathlon #3Dicembre #biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti: la Coppa del Mondo riparte con la Sprint maschile, c’è Dominik Windisch #biathlon #3Dicembre #biathlon… -