Incendiata la porta del calciatore Gentile. "I tifosi non mi vogliono. Lascio per salvare i figli" (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Non sono tifosi, è pura delinquenza". Federico Gentile, in un'intervista rilasciata a Repubblica, definisce con queste parole quanto accaduto la scorsa notte quando ignoti hanno dato fuoco alla porta d'ingresso della sua abitazione. Un atto intimidatorio che ha segnato il calciatore del Foggia, squadra che milita nel girone C del campionato di Serie C."Mi sento male, perché hanno colpito me e la mia famiglia nell'intimità della casa, i miei figli fortunatamente stanno bene. Sono molto piccoli. Hanno continuato a dormire serenamente senza accorgersi di nulla". Lui, invece, si è accorto in tempo di quanto stava accadendo. "Non riesco ancora a spiegarmi come mai mi sia svegliato improvvisamente: ho visto le fiamme e del fumo nero che entrava in casa. Ho aperto leggermente la porta e ho ...

