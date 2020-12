Ilaria Capua: «Con un'altra pandemia così non ce la facciamo a resistere. Io veterinaria? Il sapere è circolare» (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Con un'altra pandemia come questa non ce la facciamo a resistere: un tot. numero di anni queste cose accadono e su questo ci dobbiamo interrogare. L'accademia parla troppo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Con un'come questa non ce la: un tot. numero di anni queste cose accadono e su questo ci dobbiamo interrogare. L'accademia parla troppo...

fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Chi si vaccina non si ammala ma può infettarsi e infettare gli altri se non indo… - La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - boxtrader1 : RT @ImolaOggi: Ilaria Capua: 'rischi di pandemia esistono, lo ha detto Bill Gates' Ah, beh allora... - LucaOfFriends : RT @ImolaOggi: Ilaria Capua: 'rischi di pandemia esistono, lo ha detto Bill Gates' Ah, beh allora... - ErrePi8 : RT @GagliardoneS: Ilaria Capua ha detto che i rischi di pandemia esistono e che lo ha detto Bill Gates. Una veterinaria e un programmatore… -