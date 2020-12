Il grande fratello ha concesso ai concorrenti una telefonata ai parenti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gf Vip, sorpresa per i concorrenti: potranno sentire alcuni loro famigliari al telefono nel confessionale. Gf, i vip potranno sentire i loro cari a telefono su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gf Vip, sorpresa per i: potranno sentire alcuni loro famigliari al telefono nel confessionale. Gf, i vip potranno sentire i loro cari a telefono su Notizie.it.

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - mou_vale : La Gregorella che implora il Grande Fratello di togliere la musica perché ci tiene a sentire cosa dicono da fuori.… - itsaleherexoxo : RT @zorzi_gaia: Il tweet che ha fatto la storia del grande fratello. #gfvip - laviziatinadit1 : Nessuno: Le compagnie aeree quando incomincia il grande fratello #GFVIP -