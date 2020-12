I nuovi biondi delle star | a partire da Elisabetta Canalis

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Si dice che, prima o poi nella vita, qualunque donna provi almeno una volta il colore biondo, per “vedere l’effetto che fa”. Sarà per questa sorta di legge non scritta che Elisabetta Canalis ha sorpreso tutti (e scontentato molti), sfoggiando sul suo account Instagram un’inedita colorazione biondo California? Di fatto si tratta di una prima volta per la modella e showgirl sarda, che se in passato aveva sperimentato delle mèches miele, mai aveva optato per una schiaritura completa come in questo caso. Effetto West Coast? Probabilmente sì, dato che Ely ha abbinato il colore biondo caramello effetto sunkissed alle classiche onde texturizzate da perfetta beach girl.