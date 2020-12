Fare l’amore: ecco quante volte dovreste farlo per essere felici (Di giovedì 3 dicembre 2020) Esisterà il numero perfetto di quante volte Fare l’amore per essere felici? La risposta, incredibilmente è sì! ecco il numero perfetto! Buone notizie per tutti i matematici all’ascolto! A quanto pare, infatti, è stato individuato il numero di volte preciso in cui Fare l’amore che servirebbe a mantenere una relazione giovane e felice. Volete scoprire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Esisterà il numero perfetto diper? La risposta, incredibilmente è sì!il numero perfetto! Buone notizie per tutti i matematici all’ascolto! A quanto pare, infatti, è stato individuato il numero dipreciso in cuiche servirebbe a mantenere una relazione giovane e felice. Volete scoprire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

nicomar2610 : RT @OcchiDiGatta72: I bambini sanno fare il regalo più prezioso, l'amore. Vedrai Francesco che anche per i tuoi figli arriva Babbo Natale. - giusepp34193958 : Sua volontà. Chi non fa la Sua volontà non entrerà nel Suo regno. La santità è l'amore. Se non siamo santi, occorre… - alevarone : RT @OcchiDiGatta72: I bambini sanno fare il regalo più prezioso, l'amore. Vedrai Francesco che anche per i tuoi figli arriva Babbo Natale… - CGrandulli : Cmq ragaa se avessimo qualche problema di fare l'amore ecc... andiamo da Dayane lei ci insegna tutto... prima sedut… - homexhar : @ledcorsaaiir amore anche io ho preso lo stesso voto, calcola che il compito l’ha fatto fare in mezz’ora e per ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare l’amore Vitorchiano, Il Borgo si racconta: i vincitori del progetto virtuoso promosso da Promotuscia con Lazio Innova e parole a KM0 Fortune Italia