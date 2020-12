Elisabetta Gregoraci, Briatore furioso: “Vuole mandare tutto all’aria” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il comportamento di Elisabetta Gregoraci con Pretelli e i retroscena venuti a galla sul suo conto sembrano aver mandato Briatore su tutte le furie Si torna a parlare di Elisabetta Gregoraci,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il comportamento dicon Pretelli e i retroscena venuti a galla sul suo conto sembrano aver mandatosu tutte le furie Si torna a parlare di,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - cecialiass : RT @cavallishades: Elisabetta a Rosalinda: 'io ti sono stata vicina per la tua storia sull'anoressia' Indovinate chi aveva ragione sulla p… - cecialiass : RT @Luce48513462: Le argomentazioni di Elisabetta Gregoraci a 40 anni: 'Vabbè dai Giulia dai, Vabbè, vabbè dai' E voi che la stannate pure… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci arrabbiata nera con Pierpaolo Pretelli: “Ti appiccico al muro” - #Elisabetta #Gregoraci… - goldoux : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP -