Desideri impazienti di delicatezza

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 4 dicembre 2020) D.(assenza di): ricerca di una atarassia diffusa ma non deprimente, provocarsi volontariamente dolore soffuso (es. un dito su una candela, bruciare i peli del braccio con la sigaretta, piccole cose così, niente di che) per dimenticare l’avvilimento generalizzato dovuto a solitudine, incertezza, grande timore per il domani (mancanza di un). Esprimere ilo più incauto e impaziente, meno rassicurante e destabilizzante per chi ci circonda: chiudere gli occhi stringendoli fino a vedere i pallini colorati, andare col pensiero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.